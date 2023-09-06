Ermenistan’la ortak tatbikat! ABD Kafkaslar’da ne yapmaya çalışıyor?

Azerbaycan’a işgal ettiği Dağlık Karabağ’da kaybeden Ermenistan, Rusya’dan sonra Amerika’ya yöneldi.

ERMENİSTAN AMERİKA İLE ORTAK TATBİKAT YAPACAK

Ermenistan’ın ABD ile ortak tatbikat açıklaması dünyanın gözlerinin bir anda bir kez daha Kafkaslar’a çevirmesine neden oldu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uluslararası barış gücü misyonlarına katılım için hazırlık çerçevesinde, Ermenistan ve ABD 11 Eylül'den 20 Eylül'e kadar Ermenistan'da 'EAGLE PARTNER 2023' isimli ortak askeri tatbikat düzenleyecek" denildi.

TATBİKATA İLK TEPKİ RUSYA’DAN GELDİ!

Ermenistan’ın duyurduğu tatbikata ilk tepki ise Rusya’dan geldi. Ermenilerin Kafkasya'da Amerikan kuvvetleriyle tatbikat yaptığı haberi sonrası Kremlin Sözcüsü, "ABD-Ermenistan askeri tatbikatı Rusya açısından üst düzey dikkat gerektiriyor, durumu yakından takip ediyoruz!” dedi.

AMERİKA KAFKASLAR'DA NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Öte yandan Azebaycan’a karşı Karabağ’da sınır ihlalleri, sivil araçlarla silah ve mühimmat geçirme ile ağır silahlarla saldırı olayları yapan Ermenistan’ın yeni işbirliği dikkatle izleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ermenistan’ın Rusya’dan sonra Amerika ile işbirliği yapması diplomasi çevrelerinde beklenen bir gelişme olarak görüldü.

Uluslararası bağımsız gözlemciler, Amerika’nın Ortadoğu ve Ukrayna’dan sonra Kafkaslar’da Ermenistan ile ortak tatbikat yapması sonrası” Amerika ne yapmaya çalışıyor bunu yakın da göreceğiz. Ancak Ortadoğu ve Kafkaslar adeta barut fıçısı gibi patlamak üzere. Çok dikkatli olunmalı.”ifadelerini kullandı.

Mevlüt Yüksel