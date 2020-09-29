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Aktüel Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi
Aktüel

Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:17:05 -
Ermenistan'ın saldırılarında 10 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak açıklamasında, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 30 sivilin yaralandığı, yaşamını yitiren sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu kaydedildi.



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