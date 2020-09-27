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Gündem Ermenistan'ın saldırı sonrası Hulusi Akar devreye girdi! Sonuna kadar…
Gündem

Ermenistan'ın saldırı sonrası Hulusi Akar devreye girdi! Sonuna kadar…

Bu sabah gerçekleşen Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını sert bir dille eleştiren Hulusi Akar, Ermenistan’ın provokasyon peşinde olduğunu ifade ederek, Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:25:00 -
Ermenistan'ın saldırı sonrası Hulusi Akar devreye girdi! Sonuna kadar…

Ermenistan’ın ateşkes ihlali savaş ihtimallerini göz önüne aldı. Ermeni askeri güçleri Azerbaycan sınırındaki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırı dünyada ses getirdi. Yapılan saldırıda çok sayıda şehit ve yaralıların olduğu belirtildi. Saldırı üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’de saldırılara misliyle karşılık vereceğini söyledi.

Hulusi Akar devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile Hulusi Akar’ın sözlerine yer verildi.

Akar, Şu ifadeleri kullandı;

“İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz.”

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Yorumlar

yalçın

devleti de milletide gaz-a getirmiş gibi olacam ama ne azerbeycan nede türkiye savaşamaz  
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deniz

ÜLKEMİZDE KAÇAK ÇALIŞAN ERMENİLER VAR GÖNDERİN GİTSİN
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