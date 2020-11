Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de halk evlerini onarıyor

GENCE (AA) - BERK ÖZKAN - Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılar düzenlediği Gence'de halk her şeye rağmen yıkılan evlerini terk etmiyor.

Ermenistan'ın, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füzeyle saldırdığı ve 26 sivilin ölümüne neden olduğu Gence'de halk, bir yandan sağlam kalan eşyalarını topluyor, diğer taraftan da evlerini tamir etmeye çalışıyor.

Yıkılan evlerin üzerine Azerbaycan bayrakları asan Gence halkı, bahçelerindeki meyveleri toplayarak ve enkazdaki eşyalarını arayarak zaman geçiriyor.

- "Dünya neden susuyor?"



Saldırılarda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov'un halası Şaire Guliyeva, yeğeninin oynadığı yerleri göstererek "Onun arzuları vardı. Güzel yaşamak istiyordu. Dünya neden susuyor? Geriye Arthur'dan derdi kaldı yüreğimde. Muharebeyi en çok dizilerden, filmlerden izlerdik. Harbi gördüm, yaşadım. Elbiselerimiz, yorganlarımız kaldı. Şişe kırıkları, toz toprak kaldı. Burası benim ocağım. Burada doğdum büyüdüm. Burada yaşadım. Burası ata toprağım gitmem." diye konuştu.

- "Topraklarımız azat olsun her şey düzelir"

Hicran Guliyeva da Ermenistan'ın saldırısı sırasında evde olmadığını, bir arkadaşına gittiğini belirterek "İyi ki yoktuk. Devletimiz, Azerbaycan ve Türkiye sağ olsun. Böyle şeyler bizi korkutmuyor. Evlerimizi, toprağımızı koruruz. Evlerimizi koruyanlardan da Allah razı olsun. Topraklarımız azat olsun her şey düzelir." ifadesini kullandı.



Evi yıkılan 67 yaşındaki Ragibe Guliyeva da torununun da saldırılarda şehit olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gece yaşanan saldırı sırasında evdeydim. Başıma taşlar düştü. Her yer aydınlandı. Bizi hastaneye götürdüler. Şu an iyiyim. Komşular geldiler. Yerin altından kızımı çıkardılar. Hala hastanede. Evde çalışmalar yapıyoruz. Hayatımızı kaldığı yerden sürdürmeye çalışacağız. Evlerimizi de düzeltmeye çalışacağız. Her şeyi düşünmek lazım. Önce Karabağ'ı kurtarsınlar. Ölüme çare yok. Önce Karabağ alınsın, her şey sakinleşsin."

Türk halkına minnettar olduklarını söyleyen Guliyeva, "Sağ olsun Erdoğan. Kardeş gibi, ata gibi minnettarız onlara." dedi.



9 yaşındaki Hüseyin Gulizade, üzerine sardığı Türk bayrağıyla basın mensuplarına poz verdi.

Gulizade, Türk bayrağının kardeşlerinin bayrağı olduğunu belirterek "İnşallah biz galip geleceğiz. Karabağ Azerbaycan'ındır. Yıkılan binalar da benim nenelerimin evleri. Ben İlham Aliyev ve sizin Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'a selam söylüyorum. Dedem burada kalıyordu. Evi böyle görünce üzüldüm. Ben istemezdim böyle olmasını." diye konuştu.