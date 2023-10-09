Ermenistan'ın katliamının İsrail'den farkı ne? İşgalci İsrail'e ağlayan Azerbaycanlı spikerden hadsiz sözler
Azerbaycanlı spiker, İsrail'e 'parmak ısırtan' 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatan Hamas yöneticilerinin şükür secdesini hadsiz sözlerle hedef alarak, "Bu din ise insan değiller. Günahsız insanların katledilmesini izleyip secdeye gidiyorlar." dedi.
İsrail 7 Ekim sabahı, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonuyla sarsıldı.
75 yıllık devlet tarihlerinde, evlerine çöktükleri Filistinlilere yeryüzünde yaptıkları en kanlı zulümlerle adını yazdıran Siyonist rejim, ilk bu kez bu kadar kapsamlı ve planlı bir operasyonla karşı karşıya kaldı.
İsrailli çok sayıda asker öldürüldü
Dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği çatışmalarda; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve AB başta olmak üzere Avrupa’nın desteğini arkasına alan İsrail’de, birçok askeri üs ele geçirildi, onlarca İsrail askeri öldürüldü, çok sayıda tank ve askeri mühimmata el konuldu.
Türkiye: Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı!
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.” diyerek taraflara itidal çağrısında bulundu. Azerbaycan’dan ise İsrail’e şaşırtan bir destek geldi. Azerbaycan- İsrail Parlamentolararası İlişkiler Çalışma Grubu, İsrail'e yönelik saldırıları kınayarak, "Bu zor zamanda İsrail'le dayanışma içindeyiz." mesajını paylaştı.
İsrail zulmüne sessiz kalanlar Filistin'in müdaafasına karşı çıkıyor
Yıllardır kadın-çocuk demeden masum sivilleri dünyanın gözü önünde katleden, üretim yapamamaları ve ihtiyaçlarını karşılayamamaları amacıyla su kuyularına beton döken, ülkeye soktukları Yahudiler ile haksızca Filistinlileri evlerinden eden, gençlerin hayatlarını hapislerde çürüten, Gazze’yi abluka altına alarak insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyen Siyonist rejimin zulmüne sessiz kalanlar bugün, meşru müdafaa hakkını kullanan Filistin'e ses çıkarmaya başladı. Onlardan biri de, kendi vatanları da Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycanlı bir spiker oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ermenistan tarafından onlarca Azerbaycanlının katledilerek Karabağ'dan sürgün edilmesinden yıllar sonra Türkiye'nin de desteğiyle başlattıkları operasyonla yeniden vatanlarına kavuşan Azerbaycanlı spiker, ilk gün yaşananları televizyondan takip eden Hamas yöneticilerinin şükür secdesini hedef aldı.
Azerbaycanlı spikerden hadsiz sözler!
Zafer haberlerinin ardından Allah'a sığınarak secdeye giden Hamas yöneticilerinin şükür secdesine hadsiz sözlerle tepki gösteren spiker, "Bu kadro Filistin'in siyasi rehberleri… Televizyondan izleyerek şükranla secdeye gidiyorlar. Bu din ise insan değiller. Günahsız insanların katledilmesini izleyip secdeye gidiyorlar." dedi.
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