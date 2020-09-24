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Dünya Ermenistan'ın ihlalleri sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti
Dünya

Ermenistan'ın ihlalleri sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti

Ermenistan’ın son günlerde sınır ihlallerini arttırınca teyakkuza geçen Azerbaycan ordusu tatbikatlarını yoğunlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:40:00 - 2020-09-24 19:01:13
Ermenistan'ın ihlalleri sonrası Azerbaycan ordusu harekete geçti

Ermenistan ordusu Azerbaycan sınırındaki ihlallerini ve provokatif girişimlerini arttırdı.

Ermenistan’ın saldırılarının ardından Ağustos ve Eylül aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Azerbaycan ordusu ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Ermenistan’ın son dönemde sınır ihlallerini arttırması nedeniyle Azerbaycan ordusu son üç günde peş peşe tatbikatlar gerçekleştirdi. Tatbikatta modern füze sistemleri ve toplarla atışlar yapılarak düşman hedefleri tam isabetle vuruldu. Su-25 və MiG-29 uçakları temsili düşman hedeflerini yerle bir etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, personelin savaşa hazır olma durumunu artırmayı hedefleyen zırhlı birliklerin tatbikatında, araçların zorlu arazilerde ve gerçek savaş koşullarında nasıl kullanılacağının test edildiği belirtildi.

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