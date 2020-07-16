  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ermenistan'ın İHA yalanı ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan hattındaki gerilim devam ederken, Ermenistan yönetiminin "Azerbaycan'a ait İHA'yı düşürdük" açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 17:43:00 -
Ermenistan'ın İHA yalanı ortaya çıktı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sürerken; Erivan yönetiminin "Düşürdüm" dediği Azerbaycan'a ait İHA fotoğrafları sahte çıktı. İHA fotoğraflarının 2014 yılında Afganistan'da çekildiği ve photoshop programı yardımıyla üzerinde oynanarak, Azerbaycan İHA'sı olarak servis edildiği belirlendi.

Azernews'in haberine göre; Ermenistan tarafından internet ortamında çevrimiçi yayınlanan İHA fotoğraflarının 2014 yılında Afganistan'da çekildiği ve photoshop programı yardımıyla üzerinde oynanarak, Azerbaycan İHA'sı olarak servis edildiği dikkat çekti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Albay Vagif Dargahli, Azerbaycan Ordusunun birliklerine ait tüm İHA'ların hizmette olduğunu ve hiçbirinin Ermenistan tarafından vurulmadığını söyledi.

Bakanlık ayrıca vatandaşlardan doğrulanmamış bilgilere inanmamalarını veya bu bilgileri paylaşmamalarını ve yalnızca resmi olarak yayılan bilgileri takip etmelerini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı