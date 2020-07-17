Ermenistan'ın Azerbaycan'a hain saldırısından sonra Putin'den ilk açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan gerginliği konuştuklarını söyledi.

Putin’in Güvenlik Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştüğünü ifade eden Peskov, “Devam eden gerginlikle ilgili derin endişelerini belirterek, tarafların derhal ateşkese riayet etmesi gerektiğini ifade ettiler” dedi.

Peskov ayrıca görüşmede gerginliğin giderilmesi için arabulucu olmaya hazır olunduğu da dile getirildiğini aktardı.

Peskov’a göre, Putin ayrıca Güvenlik Konseyi’ni Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed el Nahyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği temaslar konusunda bilgilendirdi.