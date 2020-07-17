  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ermenistan'ın Azerbaycan'a hain saldırısından sonra Putin'den ilk açıklama!

Ermenistan'nın Azerbaycan'a kalleş saldırısından sonra Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dimitriv Petkov, Putin'le yaptıkları görüşmeyi sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:40:00 - 2020-07-17 17:20:00
Ermenistan'ın Azerbaycan'a hain saldırısından sonra Putin'den ilk açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan gerginliği konuştuklarını söyledi.

Putin’in Güvenlik Konseyi ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştüğünü ifade eden Peskov, “Devam eden gerginlikle ilgili derin endişelerini belirterek, tarafların derhal ateşkese riayet etmesi gerektiğini ifade ettiler” dedi.

Peskov ayrıca görüşmede gerginliğin giderilmesi için arabulucu olmaya hazır olunduğu da dile getirildiğini aktardı.

Peskov’a göre, Putin ayrıca Güvenlik Konseyi’ni Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed el Nahyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği temaslar konusunda bilgilendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı