  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi
Aktüel

Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 20:33:57 -
Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi

BAKÜ (AA) - Ermenistan Ordusunun bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivil yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan Ordusunun bugün saat 19.00 civarında Ağdam ilinin Çemenli ve Zengişalı köylerine yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu Çemenli köyünde Gündüz Hüseynov (46) yaşamını yitirdi. Ermenistan'ın son 2 haftadaki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 32'ye çıktı.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de yeni bir Canan krizi mi?
Siyaset

CHP'de yeni bir Canan krizi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz.’ ifadesiyle ilgili CHP 22.Dö..
Ermenistan'ın yalanını kendi Savunma Bakanlığı itiraf etti
Dünya

Ermenistan'ın yalanını kendi Savunma Bakanlığı itiraf etti

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermeni kaynaklarının ortaya attığı Azerbaycan ordusunun Kapan şehrini bombaladığı iddialarını yalanladı...
Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası!
Gündem

Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası!

Alaattin Çakıcı, yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Çakıcı'nın ceza..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay