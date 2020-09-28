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Gündem Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: F-16'ları kullanırsa...
Gündem

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: F-16'ları kullanırsa...

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye'den gelen tepkilerle tutuşan Ermenistan'dan yeni bir açıklama geldi. Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini devreye sokacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:50:00 -
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: F-16'ları kullanırsa...

Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından misliyle karşılık  gören Ermenistan tutuştu... Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı destek açıklamalarıyla uluslararası kamuoyunda kendine destek bulmaya çalışan Ermenistan'dan yeni açıklama geldi. Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini devreye sokacağını ifade etti.

Türkiye, Azerbaycan'a destek veriyor

RİA Novosti'ye demeç veren Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaya tam teşekküllü olarak dahil olduğunu, bölgeye silah ve askeri danışmanlar gönderdiğini ileri sürdü.

Türkiye'den yapılan açıklamaların geniş kapsamlı askeri faaliyetleri doğruladığını savunan Toganyan, "Askeri yönetimin defalarca belirttiği üzere, Türk F-16'lar Demokles'in kılıcı gibi Dağlık Karabağ halkının üzerinde durursa, İskender füzeleri dahil tüm tedbirler alınacak. Yani Ermeni ordusu güvenliği sağlamak için tüm cephaneliğini kullanmak zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

Azerbaycan, Ermenistan'ın iddialarını yalanladı

Ermensitan'ın bu iddiasıyla ilgili konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'a yönelik hiçbir müdahalede bulunmadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Bayramov, "Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Eğer Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik işbirliğinden söz edecek olursak, Azerbaycan bu alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yapıyor, hatta Rusya'yla işbirliği daha fazla. Bugün Azerbaycan ordusunun kullandığı silahların büyük bölümü Rus malı" şeklinde konuştu.

'Erivan'ın iddiaları asılsız'

Ermenistan tarafından ortaya atılan Azerbaycan'ın paralı asker kullandığı iddiasını değerlendiren Bayramov, " Erivan'ın iddiaları tümüyle asılsız ve dayanaksız. Bununla birlikte Ermenistan'ın Irak elçisinin ve İdlib başkonsolosunun paralı askerlerin Ermeni tarafına çekilmesi konusunda yoğun faaliyet yürüttüklerini biliyoruz" dedi.

Erdoğan'dan askeri yardım iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri yardım yaptığıyla ilgili iddialara, "Minsk Üçlüsü" denilen, ABD-Rusya- Fransa bu güne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce TIR silahı oraya taşıyanlardır." şeklinde cevap vermişti.

 

 

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