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Gündem Ermenistan'dan skandal Türkiye videosu! İlla 'bizi görün' diyorlar
Gündem

Ermenistan'dan skandal Türkiye videosu! İlla 'bizi görün' diyorlar

Azerbaycan'a verilen desteği hazmedemeyen Ermenistan, Türkiye'yi yayımladıkları bir video ile karalamaya çalıştı. Ermenistan, Türkiye'nin iş birliklerini işgal gibi gösterdiği videoda, Türkiye'yi 'savaş yanlısı' olarak yansıttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:19:00 -

Azerbaycan'a saldırıları sonrasında misliyle karşılık bulan Ermenistan Türkiye ile ilgili çirkin bir kampanyaya imza attı. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan katliamlar yapan Ermenistan, Azerbaycan’ın yanında yer alan Türkiye’yi hedef tahtasına koydu. Türkiye’nin dünya çapındaki önemli işbirliklerini işgal olarak gösteren bir video yayınlayan Ermeni lobisi, kendisine ait gerçek işgallerini unuttu.

Dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtmak istedi

Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ'ı işgal eden ve Azerbaycanlı sivillere saldırarak katliam yapan Ermenistan, farklı alanlarda da Türkiye'ye saldırarak Azerbaycan'ı yalnızlaştırma çalışmalarına başladı. Sahada hak ettiği karşılığı en şiddetli biçimde gören Ermenistan bir son dakika hamlesiyle lobicilik faaliyetlerine ve karalama kampanyalarına başladı. Türkiye'nin Azerbaycan safında yer almasını engellemek için dünyayı Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan Ermeni lobileri, yayınladıkları bir video ile alay konusu oldu.

İş birliklerini işgal olarak gösterdi

Sosyal medyada bir video, Ermenistan destekçisi ve ya Ermeni kullanıcılar tarafından dolaşıma sokuldu. Türkiye'yi karalamak için hazırlanan video, Türk sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Türkiye'nin birçok ülke ile yaptığı işbirlikleri ve uzattığı yardım elini işgalcilik olarak göstermeye çalışan Ermeni lobileri, farkında olmadan Türkiye'nin tanıtımını yapmış oldu.

Somali'den Kazakistan'a, Katar'dan Macaristan'a, Kırım'dan Libya'ya kadar askeri ve stratejik birçok işbirliğinin gösterildiği dünya haritası, sosyal medya kullanıcısı Türkler tarafından Türkiye'nin başarısı olarak tanımlandı.

Osmanlı Marşı ile video güncellemesi

Suriye ve Irak ile ilgili iftira atmaktan da çekinmeyen videoda KKTC de konuya dahil edildi. Yine de video "İyi ki dünyanın Türkiye'si var" dedirtti. Birçok sosyal medya kullanıcısı Türk, videonun üzerine Osmanlı Marşı koyarak paylaşılırken yorumlarda "Harika bir Türkiye tanıtımı" denildi.

Söz konusu videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bölgedeki etkin politikaları nedeniyle saldıran Ermenistan çirkin ifadelerle saldırıda bulundu.

Azerbaycan'ın başarısı sürüyor

Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre Azerbaycan 6 köyü daha işgalden kurtardı. Bölgedeki PKK destekli Ermeni askerleri silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

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