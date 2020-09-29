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Gündem Ermenistan'dan ortalığı karıştıracak skandal PKK hamlesi
Gündem

Ermenistan'dan ortalığı karıştıracak skandal PKK hamlesi

Azerbaycan ordusunun karşısında bir varlık gösteremeyen Ermenistan sahaya PKK’lı teröristleri sürdü. İran üzerinden getirilen teröristler Fuzuli ve Cebrayil’de Azeri ordusuna karşı savaştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 07:19:00 - 2020-09-29 07:24:14
Ermenistan'dan ortalığı karıştıracak skandal PKK hamlesi

Azerbaycan’ın yerleşim birimlerine hain saldırılar düzenleyerek bölgede çatışmaların başlamasına neden oldu Ermenistan, sahada madara olunca devreye PKK’lı teröristleri soktu.

Dağlık Karabağ’ı işgal etmek için hamle yapan Ermeniler, Suriye’den getirdikleri teröristleri Azeri ordusuna karşı kullanıyor.

Çatışmaların yopun olarak yaşandığı Fuzuli ve Cebrayil bölgeleri ile Karabağ’ın kuzey bölgelerinde öldürülenlerin çoğunun PKK’lı teröristler olduğu tespit edildi.

Ermenistan, önceki gün Azerbaycan topraklarında saldırmadan önce Fransa’nın Suriye ve Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerden oluşturduğu Ermeni taburların bölgeye sevk etmişti.

Azerbaycan sadece Türkiye'ye güveniyor

Ermenistan’ın arkasında Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de köşeye sıkıştırmak isteyen Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerinin olduğu biliniyor.

Azerbaycan ise kardeşliğine güvendiği Türkiye dışında hava sahasını tüm ülkelere kapattı. Azerbaycan’ın Rusya’ya da hava sahasını kapatması iki ülke arasındaki güvensizliği ortaya koydu. (Yeni Şafak)

 

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Yorumlar

atakan699

kürt kardeslerimiz iste bakin size özgürlükcü olarak tanitilan ermeni teröristler, oyuna gelmeyin lütfen
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Serhat

İşte Ülkemizin doğrudan savaşa dahil olup ermenistanı vurması için haklı başka bir neden
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