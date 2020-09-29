Ermenistan'dan ortalığı karıştıracak skandal PKK hamlesi
Azerbaycan ordusunun karşısında bir varlık gösteremeyen Ermenistan sahaya PKK’lı teröristleri sürdü. İran üzerinden getirilen teröristler Fuzuli ve Cebrayil’de Azeri ordusuna karşı savaştırılıyor.
Azerbaycan’ın yerleşim birimlerine hain saldırılar düzenleyerek bölgede çatışmaların başlamasına neden oldu Ermenistan, sahada madara olunca devreye PKK’lı teröristleri soktu.
Dağlık Karabağ’ı işgal etmek için hamle yapan Ermeniler, Suriye’den getirdikleri teröristleri Azeri ordusuna karşı kullanıyor.
Çatışmaların yopun olarak yaşandığı Fuzuli ve Cebrayil bölgeleri ile Karabağ’ın kuzey bölgelerinde öldürülenlerin çoğunun PKK’lı teröristler olduğu tespit edildi.
Ermenistan, önceki gün Azerbaycan topraklarında saldırmadan önce Fransa’nın Suriye ve Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerden oluşturduğu Ermeni taburların bölgeye sevk etmişti.
Azerbaycan sadece Türkiye'ye güveniyor
Ermenistan’ın arkasında Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de köşeye sıkıştırmak isteyen Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerinin olduğu biliniyor.
Azerbaycan ise kardeşliğine güvendiği Türkiye dışında hava sahasını tüm ülkelere kapattı. Azerbaycan’ın Rusya’ya da hava sahasını kapatması iki ülke arasındaki güvensizliği ortaya koydu. (Yeni Şafak)