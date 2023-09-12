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Gündem Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 3 bin 385 Azerbaycan askeri şehit oldu
Gündem

Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 3 bin 385 Azerbaycan askeri şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-12 10:26:00 -
Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 3 bin 385 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı olduğunu açıkladı.

Hacıyev, X hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgali döneminde ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan arazilerinde döşediği mayınların neden olduğu can kayıplarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bu yana Ermenistan'ın döşediği mayınların patlaması sonucu 55 Azerbaycanlının yaşamını yitirdiğini aktaran Hacıyev, 251 Azerbaycanlının ise yaralandığını bildirdi.

Hayatının kaybedenlerin 42'sinin sivil, 13'ünün asker olduğunu belirten Hacıyev, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sistematik ve kasıtlı mayın terörü politikasının dehşet verici rakamlarını paylaşıyorum. 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlı, Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu. Ermenistan ve yasa dışı kukla cunta rejimi, Ermenistan'da üretilen mayınları 'gri bölge'nin tüm çevresine yerleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Orhan İnan

İlk fırsatta yeni bir saldırı başlayacaktır. Azerbaycan hazır olmalı. Onlar İlk şamarı düşünüp tedbirlerini ona göre alıyorlar. Bu sefer ummadiklari gibi yumruğu yemelilir ki iyice bir hizaya gelsinler. Bu sefer şımartan abd. Kahpenin hası..

Doğrucu davut

Bu ölümüne sebep oldukları asker ve siviller için tazminat ödemelerini , Hatta karabağda , hocalıda yapılanlarının SOYKIRIM olduğunu bu kabul anlaşmasına ekleyin, ekleyinki tüm dünya duysun ,bilsin bunların ne yaptıklarını.
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