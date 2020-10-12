Ermenistan'dan küstah çıkış

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı.

Akılalmaz yalan

Rusya'da alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan buna uymayarak saldırılarına devam etti ve dün Gence'yi vurdu. Saldırıda çok sayıda sivil şehit oldu.

Al Jazeera'nin geçtiği son dakika haberine göre; bu sabah Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tutarlı bir ateşkesin olmadığı ve Azerbaycan'ın bazı bölgelerde ateşkesi ihlal ettiği ileri sürüldü.