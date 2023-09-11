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Dünya Ermenistan'dan kalleşlik! Köpeğe bomba bağlayıp Azerbaycan askerlerine gönderdi
Dünya

Ermenistan'dan kalleşlik! Köpeğe bomba bağlayıp Azerbaycan askerlerine gönderdi

Yeniakit Publisher
2023-09-11 20:11:00 -
Ermenistan'dan kalleşlik! Köpeğe bomba bağlayıp Azerbaycan askerlerine gönderdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan askerlerine karşı bomba taşıyan köpekle provokasyon girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, Hocavend ilinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine karşı üzerinde uzaktan kumandalı el yapımı bomba bulunan köpekle terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.

Bomba düzeneği etkisiz hale getirildi

Bomba taşıyan köpeğin Azerbaycan askerlerince yakalandığı ve bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer cihazların kullanımına ilişkin yasaklamalar veya kısıtlamalara ilişkin protokolü'ne zıt olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir eylemdir ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri yer aldı.

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