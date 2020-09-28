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Dünya Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

Ermenistan'ın akşam saatlerinde Terter ilinin Şıharh kasabasına düzenlediği kalleş saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:43:00 -
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor.

Son duruma ilişkin Azerbaycan Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Ermenistan'a ait silahlı milisler akşam saatlerinde Azerbaycan'ın Terter kentine bağlı Şıharh kasabasına top atışı yaptı

Hain saldırıda ilişkin yapılan açıklamada 2 sivilin hayatını kaybettiği 2 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmişti

Azerbaycan'ı hedef alan saldırılarla bölgede tansiyonu yükselten Ermeniler, Terter şehir merkezine bu sabah saldırı düzenlemiş 1 sivil yaşamını yitirmişti.

Dün de Naftalan kentinde bir eve top mermisi isabet etmesi nedeniyle aynı aileden aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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