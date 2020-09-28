Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Ermenistan'ın akşam saatlerinde Terter ilinin Şıharh kasabasına düzenlediği kalleş saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor.
Son duruma ilişkin Azerbaycan Başsavcılığından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre; Ermenistan'a ait silahlı milisler akşam saatlerinde Azerbaycan'ın Terter kentine bağlı Şıharh kasabasına top atışı yaptı
Hain saldırıda ilişkin yapılan açıklamada 2 sivilin hayatını kaybettiği 2 sivilin ise yaralandığı belirtildi.
Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmişti
Azerbaycan'ı hedef alan saldırılarla bölgede tansiyonu yükselten Ermeniler, Terter şehir merkezine bu sabah saldırı düzenlemiş 1 sivil yaşamını yitirmişti.
Dün de Naftalan kentinde bir eve top mermisi isabet etmesi nedeniyle aynı aileden aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.