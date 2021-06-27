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Dünya Ermenistan’dan insanlık dışı tuzaklar!
Dünya

Ermenistan’dan insanlık dışı tuzaklar!

27 Eylül’de Ermenistan’ın saldırılarıyla başlayan 44 günlük vatan savaşını kazanan Azerbaycan, zaferin ardından aylar geçmesine rağmen hala Ermeni mayınlarının tespiti ve imhasıyla uğraşıyor. Hocavent’de ağaca bağlanarak daha fazla zarar vermesi amaçlanan Ermeni mayını ise görenleri şoke etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 18:37:00 -
Ermenistan’dan insanlık dışı tuzaklar!

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Ermenistan’ın Karabağ’ı terk etmesiyle sonuçlanan 44 günlük savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışan Azerbaycan, Ermenilerin insanlık dışı tuzaklarını da devre dışı bırakmaya çalışıyor.

Hocavend'de ağaca bağlanmış halde bulunan "AY 100" model anti tank mayını, Ermenilerin nasıl gözünün döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Azerbaycanlı askeri yetkililer, ağaca bağlanarak gergi teliyle tuzaklanan mayının patlaması halinde 160 metre yarıçapındaki bir alanda bulunan herkesi öldürebilecek kapasitede olduğunu belirtiyorlar. Yetkililer, Karabağ’ın her yerinde bunun gibi mayın ve bubi tuzaklarının bulunduğunu, Ermenistan tarafının mayın haritalarını vermeye yanaşmadığını kaydediyorlar.

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