Ermenistan'dan gerilimi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırlanıyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Başdanışmanı Vagarşak Arutyunyan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Uzun süreli bir savaşa hazırlandıklarını belirten Arutyunyan küstah sözler sarfederek bölgede yaşanan gerilimden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Arutyunyan, bölgede huzursuzluk ortamı oluşturan ve ateşkesi bozan tarafın Ermenistan olmasına rağmen Türkiye'yi suçladı. Bölgedeki ana aktörün Türkiye olduğunu ileri süren Arutyunyan, "Ankara jeopolitik çıkarlarını gözetiyor" dedi.

Azerbaycan'ın kaybının Ermenistan'dan fazla olduğunu iddia eden Arutyunyan, "Azerbaycan'ın 20'den fazla İHA'sı, 25-30 askeri aracı vuruldu, Azerbaycan ordusu yüzlerce kayıp verdi. Bizim de onlarca can kaybımız var" diye konuştu.