  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a skandal suçlama: Kamuoyunu savaşa hazırladı

Azerbaycan'a alçakça saldırı düzenleyen Ermenistan, suçu Bakü yönetimine attı. Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, Bakü’nün çatışmalar öncesi açıklamalarının Azerbaycan’da kamuoyunu savaşa hazırladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 13:01:00 -
Ermenistan'dan Azerbaycan'a skandal suçlama: Kamuoyunu savaşa hazırladı

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan'a göre; Bakü’nün açıklamaları Azerbaycan’da kamuoyunu savaşa hazırladı.

RBK’ya konuşan Toganyan, “Özellikle de Azerbaycan Devlet Başkanı’nın (İlham Aliyev) 6 Haziran’da yaptığı son açıklama, aslında Karabağ konusunda müzakere sürecinden çekildikleri anlamına geliyordu” ifadesini kullandı.

Aliyev geçen hafta pazartesi günü, Karabağ sorununa yönelik müzakere sürecinin yürütülmediğini, dışişleri bakanlarının video konferansla yaptıkları görüşmelerin bir önemi olmadığını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

....

Kafir kadar namussuz adam yok bu dünyada
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı