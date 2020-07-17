Ermenistan'dan Azerbaycan'a skandal suçlama: Kamuoyunu savaşa hazırladı
Azerbaycan'a alçakça saldırı düzenleyen Ermenistan, suçu Bakü yönetimine attı. Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, Bakü’nün çatışmalar öncesi açıklamalarının Azerbaycan’da kamuoyunu savaşa hazırladığını iddia etti.
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan'a göre; Bakü’nün açıklamaları Azerbaycan’da kamuoyunu savaşa hazırladı.
RBK’ya konuşan Toganyan, “Özellikle de Azerbaycan Devlet Başkanı’nın (İlham Aliyev) 6 Haziran’da yaptığı son açıklama, aslında Karabağ konusunda müzakere sürecinden çekildikleri anlamına geliyordu” ifadesini kullandı.
Aliyev geçen hafta pazartesi günü, Karabağ sorununa yönelik müzakere sürecinin yürütülmediğini, dışişleri bakanlarının video konferansla yaptıkları görüşmelerin bir önemi olmadığını söylemişti.