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Dünya Ermenistan'daki paniğin fotoğrafı! Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan sığınakta görüntülendi
Dünya

Ermenistan'daki paniğin fotoğrafı! Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan sığınakta görüntülendi

Azerbaycan'ın ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Ermeni askerlerinin panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, SİHA'ların hedefi olmamak için girdiği sığınakta görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:48:00 -
Ermenistan'daki paniğin fotoğrafı! Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan sığınakta görüntülendi

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ermenistan'da büyük panik

Operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.

Sığınakta toplandılar

Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.

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