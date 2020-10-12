Ermenistan'daki paniğin fotoğrafı! Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan sığınakta görüntülendi
Azerbaycan'ın ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Türkiye üretimi SİHA'lar, Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Ermeni askerlerinin panik hali sözde komuta kademesine de yansırken, Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, SİHA'ların hedefi olmamak için girdiği sığınakta görüntülendi.
Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Ermenistan'da büyük panik
Operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.
Sığınakta toplandılar
Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.