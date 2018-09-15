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Ermenistan'da tutuklu olan Umut'un kardeşi konuştu: Tayyip dede teşekkür ederiz

Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken yanlışlıkla Ermenistan'a geçtiği için tutuklanan Umut Ali Özmen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle pazartesi günü Türkiye'ye dönecek.

15 Eylül 2018 Cumartesi 21:30
Ermenistan'da tutuklu olan Umut'un kardeşi konuştu: Tayyip dede teşekkür ederiz

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftininSağlık Meslek Lisesinde öğrenim gören oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesine ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerineErmenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmenin 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolunun kamera kayıtları incelendi ve Umut Alinin Ermenistana götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine kondu.

Umut Ali Özmenin sınır ihlali nedeniyle yaklaşık 2 aydır Ermenistanda tutukluolmasına ilişkin basına yansıyan haberlerüzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyanı arayarak Umut Alinin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğanın bu talebine olumlu yanıt verdi. 

PAZARTESİ KAVUŞACAKLAR

Kars Sağlık Meslek Lise'si 3'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ali Özmen'in Pazartesi günü ülkesine dönecek olması ailesi sevinç gözyaşları döktürdü. Oğluyla ilgili çıkan haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un kendisini aradığını söyleyen baba Mustafa Özmen (46) Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Mustafa Özmen, "Sayın Mehmet Uçum beni arayarak 'oğlunuzu inşallah pazartesi günü Allah'ın izniyle size kavuşturacağız' dedi. Devletimizin varlığı, cumhurbaşkanımızın da hizmetiyle oğlumuza kavuşacağız. Çocuğumuzu ümitle ve sevgiyle bekliyoruz. Sağlık durumunu, neler yaptığı çok merak ediyoruz. Bir şey yediğimizde boğazımız düğümleniyor 'aç mı tok mu' diyoruz Biz her gece uyanıp üzerini açıp açmadığını kontrol ederdik acaba kuru yerde mi yatıyor, üzerinde battaniye var mı diye meraklanıyoruz. Okullar açılıyor, çok başarılı bir öğrenci, bir an önce Umut'a kavuşmayı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza, basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"TAYYİP DEDE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Oğlunun tutuklandığı günden beri ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadığını söyleyen anne Altınay Özmen (41) ise kendilerinin ve çocuklarının mağdur olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden anne Altınay Özmen, "Fotoğraflarla hasretimizi gidermeye çalışıyorduk. 2 ay bana 2 asır gibi geldi. Psikolojimiz bozuldu. Oğluma kavuşacağım için çok sevinçliyim" dedi.

Ağabeyine kavuşacağını için çok mutlu olduğunu belirten Bengü Nisa Özmen de, "Tayyip dede teşekkür ederiz, seni çok seviyoruz. Ağabeyimi dört gözle bekliyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 21:30
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