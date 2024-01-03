Ermenistan’da tepki çeken yürüyüş: Türk düşmanına Nazi selamı!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da neo-Naziler, Nazi işbirlikçisi Ermeni asıllı Garegin Njdeh'in doğum gününü kutlamak için yürüyüş düzenledi. Türk tarihçilerine göre, 20. yüzyılın başlarında Garegin Njdeh, Balkan Savaşı’nda Bulgar Ordusu’nda gönüllü olmak için çeteci bir birlik oluşturmuş ve sivil halka karşı katliamlar yapmıştı.

Azerbaycan medyasında yer alan habere göre, Erivan'ın merkezindeki Njdeh anıtının önünde toplanan göstericiler, Nazi sloganları attı. Bu arada, polis ve yetkililerin Nazi yürüyüşüne müdahale etmemesi de dikkat çekti.

Geçen yıl, Rusya Başsavcılığı'nın kararıyla Moskova'da Nazi işbirlikçisi Njdeh'in filminin sunulmasına izin verilmemişti.

dikgazete.com'dan Fuad Safarov haberine göre, 2019 yılında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un ev sahipliğinde başkent Aşkabat'ta Oguzken otelinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderleri zirvesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Njdeh konusunda çok önemli tarih ve diplomasi dersi vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer BDT ülke liderlerinin bulunduğu toplantıda, Aliyev, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler'e ihanet ederek Naziler ile işbirliği yapan Garegin Ter-Harutyunyan’ın (Njdeh) Ermenistan'da “Ulusal Kahraman" ilan edilmesi ve başkent Erivan'da dev anıtının yapılmasını sert dille eleştirmişti.

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NJDEH KİMDİR?

Türk tarihçilerine göre, 20. yüzyılın başlarında Garegin Njdeh, Balkan Savaşı’nda Bulgar Ordusu’nda gönüllü olmak için çeteci bir birlik oluşturmuş ve Osmanlı topraklarında sivil halka karşı katliamlar yapmıştı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile işbirliği yaparak Ermeni asıllı askerlerden terör çeteleri kurarak Sovyet cephesine gönderdi. Sovyet askeri istihbaratının özel timi “SMERŞ" tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

1955 yılında Sovyet cezaevinde öldü. Njdeh, bugün Ermenistan'ın ulusal kahramanı olarak anılırken, Ermenistan başkenti Erivan'daki anıtının açılışı devlet protokolü düzeyinde gerçekleşmişti.

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