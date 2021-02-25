Ermenistan'da darbe! Paşinyan sokağa indi
Azerbaycan'a karşı ağır bir yenilgi alarak Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'a vermek zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun darbe girişimine karşı, halkı sokağa çağırarak kendisi de sokağa indi.
İşgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarının Azerbaycan ordusu tarafından etkili operasyonlarla Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilerek geri alınması, ülkede eleştiri oklarını Başbakan Nikol Paşinyan'a yöneltti.
İstifa çağrılarına direnen Başbakan Paşinyan'a karşı son olarak Ermeni ordusu komutanları isyan bayrağı açtı.
Ordudan muhtıra
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı.
Nikol Paşinyan, ordudan gelen istifa çağrılarının ardından destekçilerini başkent Erivan'da sokağa davet etti.
Paşinyan sokağa indi
Paşinyan, çağrısının ardından kendisi de elinde megafonla sokağa indi. Sokaktaki halka seslenen Paşinyan, "Halkın güvenliği sağlanmalı" dedi.
Ermeni başbakan, görevinden istifa etmeyeceğini yineledi.