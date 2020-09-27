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Dünya Ermenistan'a tokat üstüne tokat! Azerbaycan kritik noktayı ele geçirdi
Dünya

Ermenistan'a tokat üstüne tokat! Azerbaycan kritik noktayı ele geçirdi

Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine karşı saldırı başlatan Azerbaycan, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:25:00 -
Ermenistan'a tokat üstüne tokat! Azerbaycan kritik noktayı ele geçirdi

Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine haince ateş açması üzerine karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusunun, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdiği duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından konu ile ilgili açıklama geldi.

Azerbaycan ordusu izleyebilecek!

Bakanlığın açıklamasına göre;, zirvenin ele geçirilmesiyle işgal altında olan bölgeleri Ermenistan ile birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusunca izlenebilecek.

Ermenistan'ın askeri yük taşımasını engellemeye olanak!

Murovdağ zirvesinde kontrolün sağlanması, Ermenistan'ın işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını engellemeye imkan sağlıyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonu devam ediyor.

Ne olmuştu?

Ermenistan, sabah saatlerinde sınır hattında haince bir saldırı yapmış, bu saldırıda siviller yaşamını yitirmişti. Bunun ardından, Azerbaycan sivil halkını korumak için harekete geçti ve karşı saldırı başlattı. Azerbaycan'ın düğmeye basmasının ardından Ermenistan'a darbe üstüne darbe geldi.

İşgal altındaki köyler kurtarıldı

Kardeş Azerbaycan, yıllardır Ermeni işgali altında olan köyleri işgalden kurtardı. Azerbaycan'ın saldırılara hızlıca cevap vermesi ile 50’den fazla Ermenistan askerinin öldüğü düşünülüyor.

Azerbaycan savaş hali ilan etti

Öte yandan, Azerbaycan, Ermenistan'ın hain ve provoke edici saldırılarından sonra 24 saatliğine 'savaş hali' ilan ettiğini duyurdu.

Çarpıcı iddia: Türk İHA’sı bölgede

Ayrıca, sınır hattında uçuş yaptığı gözlenen belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) Türkiye'ye ait olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'ye ait Bayraktar TB2'nin Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında uçuş yaptığı iddia edildi.

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