  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım
Aktüel

Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım

Ermenistan'a daha önce tek taraflı olarak 1,5 milyon avro yardım yapacağını açıklayan Norveç hükümeti, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman'ın tepkisinin ardından geri adım attı - Norveç hükümetinin yeni açıklamasında, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalardan etkilenen her iki tarafın sivilleri için 1,5 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 18:17:45 -
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, 2 Kasım'da Ermenistan'a 1,5 milyon avro yardım yapacağını duyuran Norveç hükümetinin eleştirilerin ardından tutumunu değiştirdiğini söyledi.

Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Norveç hükümetinin, 2 Kasım'da Ermenistan'a destek olmak için 1,5 milyon avro yardımda bulunacaklarını açıkladığını hatırlattı. Söz konusu açıklamayı tek taraflı bulmaları nedeniyle kınadıklarını belirten Çorman, Norveç hükümetinin gösterilen tepkilerin ardından dün konu hakkında yeni bir açıklama yaptığını söyledi. Çorman, "Norveç tarafından yapılan ikinci açıklamada sadece bir tarafa değil, 'çatışmanın her iki tarafına da yardım sağlanacağı' belirtiliyor. Elbette olumlu yönde bir değişiklik. Eğer bu yardım gerçekten her iki tarafa da yapılırsa önceki eleştirimi seve seve geri alacağım." dedi.

Norveç hükümetinden dün yapılan açıklamada, hattın her iki tarafında çatışmalardan etkilenen sivillere yaklaşık 1,5 milyon avro insani yardım sağlanacağı belirtildi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 92 sivil yaşamını yitirmiş, 404 sivil yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi
Siyaset

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi

Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili meselenin görüşüldüğü toplantıda CHP ve İYİ Parti'nin red oyuna tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. ..
Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi
Gündem

Ermeni karargahında ortaya çıktı! Canlı yayında dünyaya gösterildi

Azerbaycan ordusu karşısında köşeye sıkışan işgalci Ermenistan ordusu çareyi terör örgütü YPG\PKK iş birliğinde buluyor. Teröristlerin Ermen..
İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?
Gündem

İzmir’de hangi okullar hasarlı? Hasarlı okullar nereye taşınacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, Bakan Kuru..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay