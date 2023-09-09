Ermenistan'a puan kaptıran A Milli Futbol Takımımız gruptan nasıl çıkar?

Türkiye hesapta olmayan bir beraberlikle gruptan çıkma şansızını zora soktu.

Millilerimiz Ermenistan ile berabere kalarak, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki puanını 10'a yükseltti. Ay yıldızlılar, maç fazlasıyla yine liderliğini korudu.

İki maç eksiği bulunan Hırvatistan 7 puanla 2. sırada, aynı puana sahip ve bir maç eksiği bulunan Ermenistan ise 3. sırada bulunuyor.

Yine bir maç eksiği bulunan takımlardan Galler, 4 puanla 4. sırada yer alırken, puanla tanışamayan Letonya ise son sırada bulunuyor.

Nasıl çıkarız?

Milliler; Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynadığı maçları kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın EURO 2024 vizesini alacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ay-yıldızlılar, puan kaybı yaşaması halinde EURO 2024 vizesi için gruptaki rakipleri Hırvatistan ve Ermenistan'ın puan kaybı yaşamasını bekleyecek.