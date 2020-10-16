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Dünya Ermenistan'a ayak bastı! Skandal patlak verdi
Dünya

Ermenistan'a ayak bastı! Skandal patlak verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a ziyarette bulunarak tepki çeken bir adıma imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:26:00 - 2020-10-16 13:28:34
Ermenistan'a ayak bastı! Skandal patlak verdi

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

Provokatif ziyaret

Yunan yetkililer, provokatif adımlarına bir yenisini ekledi. Ermenistan'a giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yapacağı görüşmeler öncesi sözde soykırım anıtını ziyaret etti.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a gitti. Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı. Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere alandan ayrıldı.

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