Ermenistan'a ABD Kongre Binası önünde mesaj: Karabağ Azerbaycan’ındır
ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan’ın saldırgan tutumunu ve sınır hattında yaşananları bu kez ABD Kongre Binası’nın önünde “Karabağ Azerbaycan’ındır”, “Saldırgan Ermenistan” yazılı pankartlarla protesto etti.
ABD Kongre Binası önünde toplanan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ı protesto etti.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington D.C’de yaşayan Azerbaycanlılar Ermenistan’ın saldırgan tutumunu ve sınır hattında yaşananları bu kez ABD Kongre Binası’nın önünde protesto etti.
Ermenilerin 25 milyon dolar talebine karşı çıktılar
“Karabağ Azerbaycan’ındır”, “Saldırgan Ermenistan”, “Sivilleri öldürmekten vazgeç” yazılı pankartlar taşıyan Azerbaycanlılar, Ermenilerin ABD’den Karabağ için 25 milyon ABD doları talep etmesine karşı çıktı.