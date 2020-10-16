Ermenistan Yezidileri Dağlık Karabağ'da ön safta savaşmaya zorluyor

Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için başlayan çatışmalar sürerken bir grup Yezidi tarafından, yedek kuvvet olarak Ermenistan cephe hattına katılacak askeri birlik oluşturdu.

27 Eylül'de Azerbaycan ile başlayan çatışmaların hemen ardından Ermenistan'da sıkı yönetim ile birlikte seferberlik de ilan edildi. Yezidiler tarafından oluşturulan yeni birlik, Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın dışındaki Aknalich köyündeki bir Yezidi tapınağında toplandı.

Yaşları 18 ila 55 arasında değişen ve 50 askerden oluşan askeri birlik, 1990'larda Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda yaralanan Rzgan Sarhangyan tarafından yönetiliyor.

Ermenistan'ın en büyük azınlık grubu

2011 nüfus sayımına göre sayısı 35.000-40.000 arasında olan Yezidiler, Ermenistan’ın en büyük azınlığı. Çoğu ülkenin başkenti Erivan'da ve ülkenin batı bölgelerinde yaşıyor.

Dünyanın en büyük Yezidi tapınağı Ermenistan’da bulunuyor.

Ermeni sivil toplum örgütü Yezidi İnsan Hakları Merkezi Sorumlusu Sashik Sultanyan, Ermeni Yezidilerinin hakları ve kimlikleri için savaştığını iddia ederek, "Bu sadece toprakla ilgili bir savaş değil" ifadelerini kullandı.

Açlıktan ölmemek için savaşıyorlar

Yezidiler, Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan toprağında yaşanan çatışmalara dahil olarak, 'toplumlarını kurtarmak için tarihi bir savaş verdiği' algısı oluşturma peşinde.

Seferberlik adı altında savaşa çağrılan Yezidilerin birçoğu yaşananlardan dolayı kaygı duyuyor. Ermenistan'ın Yezidi köylerinin birçoğu, ülkenin ekonomik sıkıntılarının yol açtığı kitlesel göçle boğuşuyor. Seferberlikle birlikte çok sayıda Yezidi, savaşmak için yerleşim yerlerinden ayrılıyor. Bu da Yezidi nüfusu için endişe verici olarak nitelendiriliyor.