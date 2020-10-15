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Gündem Ermenistan yaşlıları askere alıyor! Dişlerini unutan haşin askerler korkutuyor
Gündem

Ermenistan yaşlıları askere alıyor! Dişlerini unutan haşin askerler korkutuyor

Azerbaycan'ın başarılı operasyonları karşısında neye uğradığını şaşıran Ermenistan, cephedeki büyük kayıpların ardından yaşlıları da orduya katmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:39:00 - 2020-10-15 17:44:43
Ermenistan yaşlıları askere alıyor! Dişlerini unutan haşin askerler korkutuyor

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları Azerbaycan'ın misillemesiyle çatışmalara dönüştü. Ermenistan, Azerbaycan'dan hiç beklemediği karşılığı bulunca ne yapacağını şaşırdı. 3 milyonluk nüfuslu Ermenistan, yaşlıları cepheye almaya başladı.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut bölgelerine gün boyunca saldırı düzenleyen Ermeni askerleri, kısa sürede etkisiz hale getirildi. Dağlık Karabağ'da ciddi kayıplar veren Ermenistan ordusu da geri çekilmek zorunda kaldı.

Son yapılan açıklamada; Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarılırken, mevzilerini bırakıp kaçan askerler olduğu belirtildi.

Ermenistan yaşlıları cepheye aldı

Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı, genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı.

Cepheye katılan yaşlıların görüntüleri ise Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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Yorumlar

Denyo

bumudur .. ?
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Murat

Yazik oluyor , turk ermeni cemaati ermenistana dur demeli , pasinyan ulkesini felakete suruklemekte , ermenistanda akli basinda adam yokmu ? Fransanin izinden giden pasinyan rezilliklerini durdurmalidir. Ermenistanin iyiligi turkiye ve azerbaycan ile dost olmasi ve ekonomik durumunu duzeltmesinden halkina bu rezilligi reva gormeyi birakmasindan gecmektedir.
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