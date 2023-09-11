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Dünya Ermenistan ve ABD'den ortak tatbikat
Dünya

Ermenistan ve ABD'den ortak tatbikat

Yeniakit Publisher
2023-09-11 21:40:00 -
Ermenistan ve ABD'den ortak tatbikat

Ermenistan'da ABD ile ortak yapılacak 'Eagle Partner 2023' tatbikatı başladı. Tatbikatın bölgede tansiyon devam ederken yapılması büyük dikkat çekti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpressin haberine göre, uluslararası barış koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesinde Ermenistan ile ABD arasında yapılacağı duyurulan "Eagle Partner 2023" ortak tatbikatı bugün başladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığa bağlı Barış Koruma Tugayı "Zar" eğitim merkezinde icra edilen tatbikatın açılış törenine, Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Tümgeneral Edvard Asryan katıldı.

Tatbikatın, barış koruma misyonları esnasında çatışan taraflar arasındaki istikrarın sağlanması görevlerini içerdiği bildirildi.

Tatbikatın amacının, uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek, en iyi idari ve taktik muhabere uygulamalarının paylaşılmasını sağlamak ve Ermenistan birliğinin NATO/Barış İçin Ortaklık (BİO) "Harekat Yetenekleri Kavramı" değerlendirmesi kapsamında barışı koruma harekatlarına hazırlık durumunu artırmak olduğu kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığınca, 6 Eylül'de, Ermenistan ile ABD'nin, 11-20 Eylül'de ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
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Tatbikata Ermenistan'dan 175, ABD'den 85 askerin katılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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