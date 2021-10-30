Ermenistan, Türkiye için Rusya’dan akıl alıyor

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirme imkanlarını Rusya’yla istişare ettiklerini söyledi.



Erivan’da basın toplantısı düzenleyen Armen Grigoryan, “Türkiye’yle ilişkilere başlamaya, ilişkileri normalleştirmeye hazırız. Bu konuyu Rusya’yla da istişare ediyoruz, bu süreçte nasıl ilerleme sağlayabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.



Hem Ermenistan’ın hem de Türkiye’nin olumlu sinyaller verdiğine dikkat çeken Grigoryan, bu sayede ikili ilişkileri düzeltmenin mümkün olabileceğini düşündüklerini kaydetti.



Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirme görüşmelerine başlamanın Güney Kafkasya için faydalı olacağını söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna olumlu yaklaştıklarını söylemişti.