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Dünya Ermenistan sivilleri vurdu! Şehit sayısı 7'ye yükseldi
Dünya

Ermenistan sivilleri vurdu! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda şehit sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. 33 kişi yaralanırken, halen enkaz altında kalan vatandaşların olduğu kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:30:00 - 2020-10-11 09:55:18
Ermenistan sivilleri vurdu! Şehit sayısı 7'ye yükseldi

Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’de sivil yerleşim birimlerine füzeli saldırı gerçekleştirdi. Füzenin evlerin bulunduğu alana düşmesi sonucunda evler, araçlar büyük hasar alırken bazı evler ise tamamen enkaza döndü. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda 7 kişi şehit olurken 33 kişi de yaralandı.

Saldırıda eşini kaybeden Rahib Halilov yaşadıklarını şöyle özetledi: "İki oğlum var ikisi de cephede savaşıyor. Biri Murov’da, diğeri ise Gedebey’de. Gece füze nasıl geldiyse beni aynadan dışarı fırlattı. Onun için sağ kaldım.

Gece saat ikiydi patlamanın şiddetiyle beni camdan dışarı fırlattı. Eniştem ağır yaralandı, eşim ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşimi enkazdan güçlükle çıkardılar. Şarapnel başına isabet etmişti."

Bölgede sadece sivillerin yaşadığı belirten Halilov, "Bazı komşularımızda hayatını kaybetti. Bazıları ise hala enkaz altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu belirtilirken görevliler tarafından enkaz altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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Yorumlar

Slm

Karabağ kurtarılan kadar ateşkes yapmak hatadır.
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Eyup

Azerbaycan bile bile kendini ateşe atıp kendi sonunu hazırlıyor. Ermeniye guvenilmeyeceģinin defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen gider masaya oturursan bunlara müstehaksın. Ezici bir güçle ilerlerken ateşkes dersen olacağı budur. Acaba cephede üstün olan Ermenistan olsaydı masaya otururmuydu? Artık 30 değil 130 senede beklesen bu fırsat ele geçmeyecektir. Tipik her zamanki gibi bir Türk beyinsizliği.
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