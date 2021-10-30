Ermenistan şıracı, İran bozacı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ zaferinin ardından İran üzerinden Ermenistan’a, oradan da Avrupa’ya gönderilen çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıklaması, Ermenistan'ı çileden çıkardı. Aliyev'in "Ermenistan, yaklaşık 30 yılda İran ile birlik olarak Azerbaycan'ın daha önce işgal altında bulunan topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu güzergahı olarak kullandı" sözleri karşısında ne yapacağını şaşıran Ermeniler, başsavcılıkları aracılığıyla pisliklerini örtme çabasına girişti. Aliyev'in iddialarının temelsiz olduğunu iddia eden Ermenistan Başsavcılığı, "2020 yılında İran’dan Ermenistan’a yasadışı olarak getirilmeye çalışılan 157 kg uyuşturucu yakalanırken 2021 yılında ise sadece gümrük kapılarında 451 kg yakalandı" açıklaması yaparak güya uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ettikleri algısı oluşturmaya çalıştı. Öte yandan, Aliyev'in sözlerine tepki gösteren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran ve Ermenistan'ın birlikte uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele vermekte olduklarını ileri sürerken, Erivan yönetiminin kankası İran'ın Dışişleri Bakanlığı da Aliyev'in açıklamalarını tekzip ederek "Şıracının şahidi bozacı" sözünü akıllara getirdi.

