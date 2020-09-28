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Dünya Ermenistan Savunma Bakanı'nın ziyaretinde dikkat çeken anlar
Dünya

Ermenistan Savunma Bakanı'nın ziyaretinde dikkat çeken anlar

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın Dağlık Karabağ'daki Savunma Ordusu Komutanlığı'na yaptığı ziyarette bir hayli endişeli olduğu gözlemlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:35:00 - 2020-09-28 17:38:02
Ermenistan Savunma Bakanı'nın ziyaretinde dikkat çeken anlar

Ermenistan'ın küstah saldırı sonrası karşı saldırıya geçen Azerbaycan, sınır boylarına sistematik operasyonlar gerçekleştiriyor. Karadan ve havadan kuşatılan bölgede birçok köy ve yerleşkedeki işgalci Ermeni güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.

Cephede denetlemeler yaptı

Yaşananların ardından Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan bölgede incelemeler yapmak için Dağlık Karabağ'a geldi. Azerbaycan'ı suçlayan ve Azerbaycan'ın verdiği karşılıklarda elde ettiği muzafferiyeti yalanlamaya çalışan Ermenistan Savunma Bakanı, cephe bölgesinde denetlemeler yaptı.

Endişeli tavırlar dikkatlerden kaçmadı!

AP, ziyaretin fotoğrafını servis etti. Fotoğrafta, Ermeni ordusu mensuplarının bir hayli endişeli olduğu, bölgedeki hasarları ve birlikleri inceleyen Ermeni Bakan Tonoyan'ın da tedirgin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Moralleri toparlamaya çalışıyorlar!

Dağlık Karabağ'daki Türk karşılığı karşısında adeta şoke olan Ermenistan, böyle bir tepkiye hazırlıksız yakalandı. Sayıları gizlemeye çalışan Ermenistan, az rakamlarla moralleri toparlamaya, algı yönetimi yapmaya çalışıyor. haber7'nin haberine göre; Erivan yönetimi Azerbaycan'ın beraberinde bölgedeki en mühim güç olarak görülen Türkiye'yi karşılarına almaktan adeta pişmanlık duydu.

Türkiye-Azerbaycan koordinasyonuyla verilen yanıtın durdurulması için Erivan uluslararası destek istiyor.

Türkiye korkusu sardı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının önlenmesi için uluslararası toplumu her türlü kozu kullanmaya çağırmak zorunda kalmış, aksi halde bu durumun bölgedeki durumu tamamen kötüleştireceğini söylemişti.

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