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Aktüel Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden 4 sivil son yolcuğuna uğurlandı
Aktüel

Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden 4 sivil son yolcuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:23:31 -
Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden 4 sivil son yolcuğuna uğurlandı

BERDE (AA) - Ermenistan'ın dün misket bombasıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden biri çocuk dört Azerbaycanlı sivilin cenazeleri defnedildi.

Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova, Aybeniz Ehmedova, Ofeliya Caferova adındaki iki kadın ile 40 yaşındaki Ehtiram İsmailov'un cenazeleri, düzenlenen törenle köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene katılan yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı.

Vatandaşlar, Ermenistan saldırısını lanetledi.

Aysu İskenderova'nın kuzeni 10 yaşındaki Zemine Halilova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin yan yana olduğunu, çok yakın arkadaş olduklarını ve hep birlikte oyunlar oynadıklarını söyledi.

Mezarlık başında saldırıya büyük tepki gösteren köylüler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, sivilleri hedef alan tüm terör saldırılarının karşılıksız kalmaması çağrısında bulundu.

Cenaze töreni sırasında Karayusuflu köyü yakınlarından top sesleri duyuldu.

Berde kentine bağlı Karayusuflu köyü, Ermenistan'ın işgal altında tutuğu topraklardan yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın kullanılması yasak olan Smerch füzesi içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu, saldırıda biri çocuk dört kişinin öldüğünü ve 13 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Azerbaycan Başsavcılığı, dün Ermenistan'ın, 27 Eylül'den bu yana yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ölen sivillerin sayısının 69'a yükseldiğini açıklamıştı.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

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