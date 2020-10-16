Ermenistan ordusunda kitlesel firar! Azerbaycan duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarına ateşkes anlaşmasına rağmen yaptığı saldırıların bilançosunu açıkladı.

Paralı askerler savaşmayı reddediyor, ordudan firarlar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ermenistan’a ait 2 uçaksavar silahı ve mühimmat yüklü sekiz aracın imha edildiğini ve Ermenistan ordusunun 18’inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu duyurdu.

Firarları önlemek isteyen Ermenistan'ın Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdiği belirtildi.

Bakanlık tarafından elde edilen istihbarat bilgisine göre Dağlık Karabağ'a Ermenistan adına savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmının da savaşmayı reddettiği bildirildi.

Öte yandan, Azerbaycan Ordusu'nun sivilleri korumak için yaptığı askeri operasyonlar sonucunda son iki günde cephenin farklı yönlerinde 2 adet T-72 tankı, 1 adet BM-21 "Grad" YARS, 5 adet D-30 obüs, 2 adet ZSU-23-4 Shilka uçaksavar silahları ve mühimmat yüklü sekiz araç imha edildi.