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Aktüel Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor
Aktüel

Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:45:01 -
Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun kayıp vermeye devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Fuzuli yönündeki 4'üncü taburu ağır topçu ateşine tutuldu. Düşman, insan gücü ve askeri teçhizat açısından ağır kayıplar verdi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 5. Muhrip Alayının işgal altındaki Ağdere yerleşim biriminde konuşlu karargahı vuruldu. Düşman, ağır kayıplar verdi." denildi.

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