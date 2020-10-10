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Dünya Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor
Dünya

Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Hadrut’taki yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:38:00 -
Ermenistan ordusu Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermeni ordusunun Hadrut'a yoğun roket saldırıları düzenlediği bildirildi. Açıklamada, saldırıların Ermenistan'ın işgal ettiği Hocalı'dan gerçekleştirildiği ve Azerbaycan ordusunun Ermeni ordusuna karşı gerekli adımları attığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da  cenazelerin ve tutukluların değişimi için bugün saat 12: 00'den itibaren ateşkes sağlama kararı aldı.

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