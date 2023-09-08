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Dünya Ermenistan ordusu Azerbaycan sınırına yığınak yapıyor!
Dünya

Ermenistan ordusu Azerbaycan sınırına yığınak yapıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-08 15:17:00 -
Ermenistan ordusu Azerbaycan sınırına yığınak yapıyor!

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilim günbegün yükseliyor. Ermenistan'ın ABD ile yapacağı ortak tatbikat hem Azerbaycan'ı hem de Rusya'yı rahatsız ediyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın öngörülemez politikasına karşı sınıra zırhlı araç ve tank sevkiyatı başlattı. Amaç, olası Ermeni saldırılarına karşı koyabilmek. Bölgeden ufak çaplı da olsa çatışma haberleri geliyor.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerilim günbegün yükseliyor. Ermenistan'ın ABD ile yapacağı ortak tatbikat hem Azerbaycan'ı hem de Rusya'yı rahatsız ediyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın öngörülemez politikasına karşı sınıra zırhlı araç ve tank sevkiyatı başlattı. Amaç, olası Ermeni saldırılarına karşı koyabilmek. Bölgeden ufak çaplı da olsa çatışma haberleri geliyor.

ERMENİSTAN-ABD ORTAK TATBİKATI RUSYA'YI DA RAHATSIZ EDİYOR

Karabağ zaferi sonrası bir türlü sonlandırılamayan barış anlaşmaları, Ermenistan'ın ikircikli tavrı ve sırtını Batı'ya yaslayan politikaları bölgede var olan gerilimi daha da artırıyor. Bu ortamda Ermenistan ile ABD arasında yapılması öngörülen "Eagle Partner 2023" tatbikatı da bir başka gerilim nedeni olarak kendisini gösteriyor. Ermenistan Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada "Uluslararası barış gücü misyonlarına katılım için hazırlık çerçevesinde, Ermenistan ve ABD 11 Eylül'den 20 Eylül'e kadar Ermenistan'da 'EAGLE PARTNER 2023' isimli ortak askeri tatbikat düzenleyecek" denilmişti. 11-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan tatbikat hem Azerbaycan'ı hem de Rusya'yı rahatsız ediyor. Kremlin'den yapılan açıklamada "ABD-Ermenistan askeri tatbikatı Rusya açısından üst düzey dikkat gerektiriyor, durumu yakından takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AZERBAYCAN'DA YEDEK KUVVETLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Bu arada Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve tank ile Ermenistan sınırına doğru hareket etti. Azerbaycan Ordusu, Bayraktar TB2 SİHA ile Ermenistan'a ait yer kontrol istasyonunu imha ederek sınır güvenliği hususundaki kararlılığını gösterdi. Ayrıca bölgedeki bu sıcak gelişmeler üzerine Azerbaycan'da askeri izinler iptal edildi. Buna ek olarak Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yedek kuvvetlerini göreve çağırdı.

PAŞİNYAN: "SİYASİ VE ASKERİ DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ"

Azerbaycan'ın sınıra destek kuvvetler göndermesine karşı çıkan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ı iki ülke arasındaki ortak sınırına askeri yığınağı artırmakla suçladı. Paşinyan, Bakanlar Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın hem Dağlık Karabağ'daki temas hattı hem de Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca daha önce başlattığı askeri yığınağı artırdığı iddiasında bulundu. Azerbaycan’ı, Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a karşı 'yeni bir askeri provokasyon' yapmakla suçlayan Paşinyan, "Bölgemizdeki askeri ve siyasi durum artık açıkça daha da kötüleşti." ifadesini kullandı.

İRAN, ERMENİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNDU

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin İran'dan da bir açıklama geldi. İran, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saldırı olursa müdahale edeceğini duyurdu. İran geçtiğimiz aylarda Azerbaycan sınırında askeri tatbikatlar yapmış ve İHA’lar uçurmuştu.
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Yorumlar

alirıza

amerika da turkiyeyi nerden tutustururum diye bir caba içinde Allah içimizdeki bilmezlere idrak versin bir dünya ile savaşa gitmek üzereyiz onun tedbirlerini almak zorundayıuz hazırlıklı bulunmak durumundayız elbet bir yerlere gücümüzü teksif edip hazırlık yapmamız lazım silahlanmak gibi dostlarımızı donatmak gibi yapıyoruzdur buda alim gücümüze olumsuz yansıyacak yansıyor birileri bunu istismar ediyor allah onlara durumu anlama idaraki verir inşallah

Neco

İran fitnenin başı.amerikanın finosu.şii azeriler akıllı olsa kuyruğunu çoktan kıstırıp kacmıştı.
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