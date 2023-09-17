Ermenistan o ülkeden obüs almaya başladı!
Ermenistan Hint yapımı obüsleri teslim almaya başladı.
Hindistan merkezli şirket Bharat Forge'un Başkanı Baba Kalyani, Ermenistan'a 6 adet 155 milimetrelik Gelişmiş Çekili Obüs Silah Sistemi (ATAGS) teslim edildiğini açıkladı.
Indian Defence Research Wing'de yer alan habere göre, Kalyani, ağustos ayında Ermenistan'a 6 adet ATAGS teslim edildiğini duyurdu.
Böylece Hindistan üretimi ATAGS siparişinin ilk partisi Ermenistan'a teslim edilmiş oldu.
Ermenistan, Hindistan'dan 155.5 milyon doları değerinde 90 adet ATAGS sipariş etmişti.
Kalan 84 adet obüsün gelecek üç yıl içinde Ermenistan'a teslim edilmesi bekleniyor. Bharat Forge'un teslimatları planlanan süreden önce tamamlamayı hedeflediği ifade ediliyor.
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Ermenistan ordusu söz konusu obüslerle 2 ay süren denemeler gerçekleştirmişti.
Kaynak: Mepa News
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