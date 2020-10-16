Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.
Ermeni ordusu, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad vilayetine roket saldırısı düzenledi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün sabah Karabağ'da Ermenistan'ın işgal ettiği Gubadlı bölgesinden Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Ordubad vilayetine roket saldırısı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu sivil nüfus ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisi yer aldı.