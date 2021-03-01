Ermenistan karıştı! Oraya girdiler
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümet binasını bastı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular hükümet binasına girdi.
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümet binasını bastı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular hükümet binasına girdi.
Ayrıntılar geliyor...
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