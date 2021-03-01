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Dünya Ermenistan karıştı! Oraya girdiler
Dünya

Ermenistan karıştı! Oraya girdiler

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümet binasını bastı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 12:21:00 - 2021-03-01 12:27:46
Ermenistan karıştı! Oraya girdiler

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular hükümet binasına girdi.

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Yorumlar

emir

birbirlerini yesinler bunlar alçak müslüman ve Türk düşmanıdırlar unutmayın karabağı daha dün olmuştu
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Özcan çolak

Azerbaycan ordusu TAM teyakkuz durumuna geçmeli. Bu pislikler saldırır.
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