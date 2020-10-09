Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan 30 yıl sonra böyle görüntülendi
Ermenistan işgalinden kurtarıldıktan sonra Madagiz olan ismi Sukavuşan olarak değiştirilen bölgeden yeni görüntüler geldi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’deki Sukavuşan’dan yeni görüntüler paylaştı.
Sukavuşan'dan yeni görüntüler
Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, işgal altındaki bölgeler bir bir kurtarılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’deki Sukavuşan’a ait yeni görüntüler paylaştı.
Madagiz, Sukavuşan olarak değiştirildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde geçtiğimiz günlerde Madagiz bölgesinin alındığını duyurmuştu. İşgalden kurtarılan Madagiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiği açıklanmıştı. Daha sonra, Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikilmişti.