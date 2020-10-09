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Dünya Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan 30 yıl sonra böyle görüntülendi
Dünya

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan 30 yıl sonra böyle görüntülendi

Ermenistan işgalinden kurtarıldıktan sonra Madagiz olan ismi Sukavuşan olarak değiştirilen bölgeden yeni görüntüler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:29:00 -

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’deki Sukavuşan’dan yeni görüntüler paylaştı.

Sukavuşan'dan yeni görüntüler

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, işgal altındaki bölgeler bir bir kurtarılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’deki Sukavuşan’a ait yeni görüntüler paylaştı.

Madagiz, Sukavuşan olarak değiştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde geçtiğimiz günlerde Madagiz bölgesinin alındığını duyurmuştu. İşgalden kurtarılan Madagiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiği açıklanmıştı. Daha sonra, Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikilmişti.

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