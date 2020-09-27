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Dünya Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik
Dünya

Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan tarafından yapılan açıklamada, tüm pozisyonları kaybettiklerini ve çok sayıda ölü olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 22:43:00 -
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri itiraf etti: Tüm pozisyonları kaybettik

Ermenistan-Azerbaycan hattında sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgal altındaki bazı yerleri alırken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonların kaybedildiğini, düzinelerce Ermeni askerinin öldüğünü ve yaralandığını kaydederek, Azerbaycan'ın F-16 ve Türk İHA Bayraktar'ı kullandığını ve Azerbaycan'ın arkasında Türkiye'nin olduğunu söyledi.

Neler yaşandı?

Bugün erken saatlerde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışma çıkmış, Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada işgal altındaki bazı noktaların kurtarıldığı belirtilmişti.

 

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