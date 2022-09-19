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Dünya Ermenistan Güvenlik Konseyi açıkladı! Sayı 207'ye yükseldi
Dünya

Ermenistan Güvenlik Konseyi açıkladı! Sayı 207'ye yükseldi

Ermenistan Güvenlik Konseyi, Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'la yeniden başlayan çatışmalarda ölen ve kayıp sayısının 207’ye yükseldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 18:16:00 - 2022-09-19 19:04:34
Ermenistan Güvenlik Konseyi açıkladı! Sayı 207'ye yükseldi

Ermenistan Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda ölen ve kayıp sayısının 207’ye yükseldiği kaydedildi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Eylül’den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmasının ardından iki ülke arasındaki çatışmalar 12 Eylül’de başlamıştı.

Sayı 207'ye yükseldi

Ermenistan Güvenlik Konseyi, konuya ilişkin açıklamasında çatışmalarda ölen ya da kayıp olan Ermenilerin sayısını 207 olarak açıkladı. Konsey açıklamasında, 2 sivilin halen kayıp olduğu aktarıldı.

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