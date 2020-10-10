Ermenistan güçleri tuzağa düşürüldü!

Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u tekrar işgal etmek için saldırı yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamaya göre; Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri sonucunda Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek mecburiyetinde kaldı.

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan'ın ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun bütün cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.