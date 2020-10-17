Ermenistan Gence'yi böyle vurdu
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füzeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Ermenistan gece saatlerinde, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan çok sayıda Azerbaycan vatandaşının ölümüne sebep oldu.
Savaş suçu işleyen Ermenistan, Gence'deki sivil yerleşim yerine balistik füzelerle saldırdı. Yaklaşık 30 yıldır bölgede tüneller kazan terör devleti Ermenistan tıpkı bir terör örgütü gibi hareket ediyor.
Kazdıkları tünellerle Azerbaycan sınırına yaklaşan terör devleti Ermenistan, yıllardır uyguladığı taktikle sivilleri hedef alıyor.
Saldırı anı kameraya yakalandı
İşlenen savaş suçunda füzelerin düşüş anı bölgede yaşayan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Füzelerin düşüş anını kaydeden bir kadın, "Allahım yardım et" çığlıklarıyla korkusunu gizleyemiyor.