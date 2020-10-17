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Gündem Ermenistan Gence'yi böyle vurdu
Gündem

Ermenistan Gence'yi böyle vurdu

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füzeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:49:00 - 2020-10-17 09:50:27

Ermenistan gece saatlerinde, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı düzenledi. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan çok sayıda Azerbaycan vatandaşının ölümüne sebep oldu.

Savaş suçu işleyen Ermenistan, Gence'deki sivil yerleşim yerine balistik füzelerle saldırdı. Yaklaşık 30 yıldır bölgede tüneller kazan terör devleti Ermenistan tıpkı bir terör örgütü gibi hareket ediyor.

Kazdıkları tünellerle Azerbaycan sınırına yaklaşan terör devleti Ermenistan, yıllardır uyguladığı taktikle sivilleri hedef alıyor.

Saldırı anı kameraya yakalandı

İşlenen savaş suçunda füzelerin düşüş anı bölgede yaşayan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Füzelerin düşüş anını kaydeden bir kadın, "Allahım yardım et" çığlıklarıyla korkusunu gizleyemiyor.

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Yorumlar

Ali

Ablacım.. o füzeler düşmeden Allah diyeceksin ki füzeler düşerken Allah demek tesir etsin. İşine gelince Allah işine gelmeyince yallah demek olmaz. Tabi ben genel olarak söylüyorum. Belki bu ablamiz hep söylüyordur.
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