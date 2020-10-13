Ermenistan diplomasi arayışında! Dışişleri Bakanı, AGİT Minsk Grubuyla görüştü
Azerbaycan'la yapılan müzakereyi bozarak sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına devam eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Moskova'da AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ile işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı görüştü.
Moskova'da gerçekleştirilen müzakereyi tanımayarak Azerbaycan'a yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını devam ettiren Ermenistan, diplomasi arayışını sürdürüyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Moskova'da AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ile Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.
Ermenistan AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarıyla görüştü
Ermenistan’ın Rusya Büyükelçiliği, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın Moskova'da AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları ile Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Büyükelçilikten Sputnik’e yapılan açıklamada, “Toplantı, Dışişleri Bakanlığı'nın Spiridonovka'daki resepsiyon binasında gerçekleştirildi” denildi.
AGİT Minsk Grubu eş başkanlığı görevini İgor Popov (Rusya), Stefan Visconti (Fransa) ve Andrew Schaefer (ABD) yürütüyor.
Daha önce Schaefer ve Moskova'da bulunan AGİT Dağlık Karabağ Dönem Başkanı Özel Temsilcisi Büyükelçi Kasprjik'in Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile görüştüğü bildirilmişti.
Ermenistan müzakereyi bozdu
Rusya'nın ev sahipliğinde Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında müzakere gerçekleştirilmiş ancak müzakereden çok kısa süre sonra Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarına devam etti.