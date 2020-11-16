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Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı soluğu BAE'de aldı
Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı soluğu BAE'de aldı

Azerbaycan'a yenilen Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile Azerbaycan'la yapılan ateşkesi konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 02:55:00 -
Ermenistan Cumhurbaşkanı soluğu BAE'de aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansının (WAM) haberine göre, ülkeye resmi ziyarette bulunan Sarkisyan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel konular ve Orta Asya ile Kafkaslardaki gelişmeler ele alındı.

Bin Zayed, ülkesinin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirterek anlaşmanın daimi ve istikrarlı barışı sağlayan ve çekişmeler sayfasını kapatan bir adım olması temennisinde bulundu.

Ermenistan ordusunun sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarının ardından 27 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan ordusu, kısa süre içinde işgal altındaki Karabağ bölgesinin birçok kentini Ermenilerden geri almayı başarmıştı.

Son olarak 9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki taraf arasında ateşkes sağlandığını ilan etmişti.

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